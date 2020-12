Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Monsheim - Autofahrer mit 2,76 Promille unterwegs

WormsWorms (ots)

Weil er gestern Abend lallend und schwankend im Verkaufsraum einer Tankstelle in Monsheim steht und alkoholische Getränke kaufen möchte, wird dem 29-jährigen Mann der Verkauf verweigert. Daraufhin setzt er sich in seinen PKW und braust davon. In der Wohnung eines Kumpels kann der Fahrer kurz darauf ermittelt und angetroffen werden. Der Alkoholtest zeigt 2,76 Promille, weswegen der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe angeordnet wird. Er räumt die Tat ein und berichtet bereits seit ca. 10 Jahren regelmäßig betrunken gefahren zu sein. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird eingeleitet.

