Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Taxi-Preller nach kurzer Flucht gestellt

Worms, InnenstadtWorms, Innenstadt (ots)

Die beiden 22- und 29-jährigen Beschuldigten lassen sich, ohne Bargeld mit sich zu führen, für 32 Euro mit dem Taxi nach Worms fahren. Dort angekommen lässt man den Taxifahrer in dem Glauben zurück, Bargeld zu holen. Der Taxifahrer wartet jedoch vergeblich auf die Rückkehr der beiden Beschuldigten. Er kann diese allerdings zu einem späteren Zeitpunkt am Bahnhof in Worms wiedererkennen und informiert die Polizei. Die beiden Beschuldigten können nach kurzer Flucht durch die Polizei gestellt und zur Dienststelle verbracht werden. Gegen beide Personen wurde eine Anzeige wegen Betruges eingeleitet.

