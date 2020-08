Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 63-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Ein weiterer Auffahrunfall hat sich am Mittwoch (19. August) gegen 8.55 Uhr auf der B 517 in Altenhundem ereignet. Zwei Pkw-Fahrer befuhren hintereinander die Straße in Fahrtrichtung Helmut-Kumpf-Straße. Vor einem Fußgängerüberweg musste der vorausfahrende 70-Jährige seinen Pkw verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der ihm folgende 63-Jährige zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf. Der 70-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

