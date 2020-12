Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - 82-Jährige Opfer von Trickdiebstahl

WormsWorms (ots)

Bereits an Heiligabend wird eine Rentnerin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Alzeyer Straße bestohlen. Nachdem die 82-Jährige am Vormittag den Markt verlassen hat, wird sie durch zwei Frauen angesprochen und von ihrer Handtasche, die am Einkaufswagen hängt, abgelenkt. Die Ablenkung nutzte eine Täterin offenbar, um aus der Handtasche den Geldbeutel zu stehlen. Die beiden Frauen trugen dunkle Mäntel, dunkle Kopftücher und Mundschutz. Die Ältere wird um die 50 Jahre und 160 cm, die Begleiterin um die 30 Jahre und etwas kleiner beschrieben.

Wie sich herausstellt, wurde die EC-Karte unmittelbar nach dem Diebstahl an einem Geldautomaten eingesetzt und mehr als 800 Euro vom Konto der Rentnerin abgehoben. An die PIN der Karte sind die Täterinnen offenbar gelangt, indem sie ihrem Opfer beim Bezahlen an der Kasse über die Schulter geschaut haben. Beim Phänomen "Shoulder Surfing" stehlen Kriminelle persönliche Daten, indem sie ihre Opfer bei der alltäglichen Verwendung elektronischer Geräte wie z. B. Geldautomaten oder Bezahlterminals an Kassen beobachten. Sie schauen ihnen bei diesen Aktivitäten wortwörtlich "über die Schulter". Die Polizei rät daher bei sämtlichen privaten und geschäftlichen digitalen Tätigkeiten in der Öffentlichkeit besonders vorsichtig zu sein. Zum Beispiel kann das Eingabegerät während der PIN-Eingabe mit der anderen Hand verdeckt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

