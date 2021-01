Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfall im Begegnungsverkehr - Fahrer flüchtig

WormsWorms (ots)

Ein Unfall im Begegnungsverkehr ereignete sich am heutigen Mittwochmorgen, gegen 04:00 Uhr, in der Herrnsheimer Hauptstraße. Dort missachte ein PKW-Fahrer das Rechtsfahrgebot und kollidierte so leicht mit einem entgegenkommenden Nissan SUV, der aus Richtung Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße in Richtung Gaugasse fuhr. Der 62-jährige Fahrer des Nissan hielt daraufhin am Fahrbahnrand. Auch der Unfallverursacher stoppte kurz, setze dann seine Fahrt aber fort und flüchtete von der Unfallstelle. Bei seinem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen silbernen VW Passat älteren Baujahres mit polnischer Zulassung. Der Fahrer wird als 30-40 Jahre alt, schlank und mit Stirnglatze beschrieben. Sein Fahrzeug dürfte im vorderen linken Bereich und am Scheinwerfer beschädigt sein. Der Nissan des Geschädigten wurde an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf mehrere einhundert Euro. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

