Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gartenhütte

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - Unbekannte brachen zwischen Montagmittag (22.03.) und Mittwochmorgen (25.03.) in der Kleingartenanlage in der Kolberger Straße in eine Gartenhütte ein. Dazu hebelten die Täter die Eingangstür auf und durchwühlten anschließend mehrere Schränke. Sie stahlen verschiedene Werkzeuge im Wert von etwa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Patrick Bug

Pressesprecher

