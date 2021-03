Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit über 2 Promille in Wendershausen

Tann (ots)

Am Mittwochabend (24.03.), gg. 20:15Uhr, fuhr ein 20-jähriger Audifahrer aus dem Ulstertal auf der B 278 in der Ortslage Wendershausen über eine Verkehrsinsel und beschädigte die darauf befindlichen Verkehrszeichen. Stark unfallbeschädigt stellte er seinen Pkw in einer Seitenstraße ab und versuchte noch eines der Verkehrszeichen wieder aufzurichten. Dann entfernte er sich mit den Worten: "BITTE KEINE POLIZEI!" von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls informierten die Feuerwehr wegen ausgelaufener Betriebsstoffe und so wurde auch die Polizei Hilders informiert. Der Unfallflüchtige war schnell ermittelt und gab reumütig die Tat zu. Auch der Grund für die Flucht war schnell klar: Über 2 Promille Atemalkohol und ein Gesamtschaden von ca. 6.000EUR. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Weitere Zeugen des Unfalls bzw. der Fahrweise des silbernen Pkw Audi A4 Avant werden gebeten, sich bei der Polizei Hilders (Tel. 06681-961-20) zu melden.

gefertigt: Barra, POK - Polizeistation Hilders (E31/Ra)

