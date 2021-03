Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Dieseldiebstahl - Einbruch in Hotel - Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots)

Dieseldiebstahl

Fulda/Sickels - Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch (24.03.) in der Straße "An der Mariengrotte" den Tankdeckel eines Lkws auf und stahlen Diesel im Wert von circa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Einbruch in Hotel

Fulda - Unbekannte drangen zwischen Freitag (19.03.) und Mittwoch (24.03.) in der Habsburgergasse in ein Hotel ein und durchwühlten ein Büro. Die Täter stahlen Bargeld in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Kennzeichendiebstahl

Fulda - Am Mittwochabend (24.03.) stahlen Unbekannte in der Magdeburger Straße das hintere Kennzeichen FD-QZ 1978 eines Hyundai Tucson. Das Auto stand auf einem Schulparkplatz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

