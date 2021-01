Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt

Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Beteiligten

Bad Segeberg (ots)

Am 19.01.2021, gegen 13.27 Uhr ist es in Norderstedt, im Kreuzungsbereich Ulzburger Straße / Langenharmer Weg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen.

Eine 74jährige Fahrerin aus Norderstedt bog mit ihrem Pkw VW Touran bei Grünlicht vom Langenharmer Weg nach links auf die Ulzburger Straße in Richtung Hamburg ein. Eine entgegenkommende 41jährige Pkw-Fahrerin aus Norderstedt beabsichtigte in diesem Moment ebenfalls bei Grünlicht mit ihrem Pkw Skoda die Ulzburger Straße in Richtung Falkenbergstraße zu queren.

Es kam zu einer Kollision, wobei sich beide Beteiligte schwere aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zuzogen. Beide Frauen wurden durch herbeigerufene Rettungskräfte aus den total zerstörten Fahrzeugen befreit, notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Unfallstelle wurde für eine Stunde voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro eingeschätzt.

Die Polizei in Norderstedt hat die Ermittlungen gegen die Touran-Fahrerin aufgenommen, die sich nach ersten Erkenntnissen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung nach einer Vorrangsmissachtung verantworten muss.

