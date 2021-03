Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: Rennradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nettetal-Schaag (ots)

Am Freitag gegen 13.20 Uhr befuhr ein 57jähriger Mann aus Nettetal auf seinem Rennrad die Straße Bruckrath in Schaag. Dabei kollidierte er aus bisher unbekanntem Grund mit einem am Fahrbahnrand stehenden PKW. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Rennradfahrer schwere Verletzungen und musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. /TK (186)

