Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Trunkenheit im Straßenverkehr

Delmenhorst (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am frühen Morgen des 5. Juli 2020 gegen 07:15 Uhr erhielt die Polizei durch eine Zeugin den Hinweis auf einen augenscheinlich alkoholisierten Autofahrer. Dieser soll in Großenkneten, Ortsteil Ahlhorn, das Gelände einer Tankstelle befahren haben. Kurze Zeit später konnte der gemeldete PKW in unmittelbarer Nähe an der Halteranschrift von einer Streifenbesatzung des PK BAB Ahlhorn festgestellt werden. Bei dem vor Ort angetroffenen 37-jährigen Fahrzeugführer aus der Gemeinde Großenkneten ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,2 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheines. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell