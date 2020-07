Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: schwerer Verkehrsunfall in der Gemeinde Harpstedt, LK Oldenburg

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 04.07.2020, kam es kurz vor Mitternacht auf der Bassumer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person lebensgefährlich, eine Person schwer und eine Person leicht verletzt wurde. Nach jetzigen Stand befuhr ein 59-jähriger Harpstedter mit dem von ihm geführten Kleintransporter die Bassumer Straße in Rtg. Harpstedt und kam auf gerader Strecke aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem in Gegenrichtung fahrenden Pkw, in dem sich ein 46-jähriger aus Neustadt am Rübenberge zusammen mit seinen 14- und 16-jährigen Kindern befunden hat. Während der Pkw schwer beschädigt auf dem rechtsseitigen Grünstreifen zum Stillstand kam, kam der Transporter nach links von der Fahrbahn ab und schließlich im Straßengraben ebenfalls schwer beschädigt zum Stehen. Der 59-Jährige, der zunächst eingeklemmt war und durch die Kräfte der FFW Harpstedt und Beckeln befreit wurde, zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu, seine 47-jährige Beifahrerin verletzte sich schwer, während der 46-Jährige Pkw-Fahrer sich leichte Verletzungen zuzog und seine Kinder unverletzt blieben. Die Verletzten wurden umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Der Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen wird auf 10000 Euro geschätzt. Die Bassumer Straße war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gegen 03:00 Uhr an der betroffenen Örtlichkeit gesperrt und eine Ableitung des Verkehrs eingerichtet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

