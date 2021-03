Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Entwichene Strafgefangene gefasst

Willich (ots)

Am 26. Januar war eine Strafgefangene nach einem genehmigten Ausgang nicht in die JVA Willich zurückgekehrt. Wir berichteten darüber in unserer Meldung 128. Die Frau ist gefasst worden und sitzt nun wieder in einer JVA. Die Fahndung hat sich damit erledigt, der Eintrag im Fahndungsportal NRW ist gelöscht. Wir danken allen für die Mithilfe. /hei (184)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell