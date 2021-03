Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Polizei sucht Kind nach Unfall im Bus

Viersen (ots)

Am 03.03.2021 gegen 14.50 Uhr war ein Linienbus von Helenabrunn ich Richtung Mackenstein unterwegs. In einer Linkskurve auf der Viersener Straße löste sich eine Plastikabdeckung im Businnern und verletzte offenbar einen Fahrgast. Das etwa 8- bis 12-jährige Mädchen verließ den Bus am Busbahnhof in Dülken. Fahrgäste machten den Busfahrer auf den Vorfall aufmerksam, er meldete diesen bei der Polizei. Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten das Mädchen bzw. die Eltern, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Rufnummer ist die 02162/377-0. /wg (183)

