Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210303- Kempen-St. Hubert Einbruch in Einfamilienhaus

Kempen-St. Hubert (ots)

Unbekannte drangen am Mittwoch, zwischen 16:30 Uhr bis 23:00 Uhr, durch ein Fenster im Erdgeschoß in ein freistehendes Einfamilienhaus am Hanendyk ein. Sie durchsuchten mehrere Räume, entwendeten Uhren und verließen das Haus durch den Kelleraufgang. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /jp (180)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell