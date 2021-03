Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Nettetal-Schaag (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter vermutlich über die Einfahrt zum rückwärtigen Bereich eines freistehenden Einfamilienhauses auf der Brachter Straße in Nettetal-Schaag. Sie versuchten eine Holztür aufzuheben. Diese hielt jedoch den Hebelversuchen stand. Es wurde nichts gestohlen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR 179)

