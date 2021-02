Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Junger Mann nach Rollerdiebstahl gefasst

Nordhorn (ots)

Zwei junge Männer haben in der Nacht zu Sonntag an der Lindenallee einen Motorroller gestohlen. Im Rahmen einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen, wurden die Täter gegen 0.20 Uhr am Lebenshilfesee mit dem Diebesgut angetroffen. Während einer der Männer die Flucht gelang, konnte der zweite von den Beamten eingeholt und überwältig werden. Der 20-Jährige Nordhorner muss sich nun wegen schweren Diebstahls verantworten. Die Ermittlungen nach seinem Komplizen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell