Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Garage

Meppen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag an der Gutenbergstraße in eine Garage eingedrungen. Sie entwendeten hochwertige Werkzeuge, darunter ein Schweißgerät, und konnten unerkannt entkommen. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf etwa 1700 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen entgegen.

