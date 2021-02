Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Kraftstoff auf Wertstoffhof gestohlen

Spelle (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen dem 20. und 24. Februar Zugang zum Gelände des Wertstoffhofes an der Siemensstraße verschafft. An zwei Stellen beschädigten sie die Umzäunung und hatten es in der Folge offenbar auf den Dieselkraftstoff in den dort abgestellten Müllfahrzeugen abgesehen. Wie viel Beute sie machen konnten, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell