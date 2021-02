Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Immobilienbüro mit Farbe beschmiert

Emsbüren (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag die Fensterfronten eines Immobilienbüros an der Straße Dahlhok mit Farbe beschmiert. Sie richteten dabei Sachschäden in Höhe von etwa 500 Euro an. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell