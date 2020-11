Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ausgerissene Jugendliche gestellt

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Zwei ausgerissene Jugendliche hat die Polizei am Montag in Kaiserslautern aufgegriffen. Kollegen einer Polizeidienststelle an der Mosel hatten sich am Morgen telefonisch gemeldet und um Unterstützung bei der Suche nach einem 13-jährigen Mädchen gemeldet, weil es Hinweise gab, dass sie sich in Kaiserslautern aufhalten könnte.

Eine Streife rückte aus und konnte das Mädchen wenig später tatsächlich in der Nähe der Mall sichten - in Begleitung eines etwa gleichaltrigen Jungen. Als die beiden den Streifenwagen erblickten, ergriffen sie sofort die Flucht; sie konnten aber nach kurzer Verfolgung eingeholt und festgehalten werden.

Die Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass es sich um die gesuchte 13-Jährige handelte - und dass ihr gleichaltriger Begleiter ebenfalls als vermisst ausgeschrieben war.

Die beiden Kinder wurden mit zur Dienststelle genommen und an das Haus des Jugendrechts übergeben, das sich darum kümmerte, dass beide wieder nach Hause an die Mosel kommen. |cri

