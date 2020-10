Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Während des Ausladens Aktentasche aus Auto gestohlen

Freiburg (ots)

Einen gemieteten Transporter stellte am Montag, 12.10.2020, gegen 15.10 Uhr, ein 42 Jahre alter Mann in eine Tiefgarage eines Hotels in der Gugelmeierstraße ab. Das Fahrzeug stand mit geöffneter Hecktür direkt vor dem Aufzug, damit der 42-jährige Möbelstücke in ein Büro transportieren konnte. Währenddessen er die Möbelstücke wegbrachte, machte sich ein Unbekannter an dem unverschlossenen Fahrzeug zu schaffen und entwendete die Aktentasche, welche auf dem Fahrersitz lag. In dieser befanden sich neben verschiedenen Karten auch ein Führerschein und Bargeld in Euro und Schweizer Franken. Der Diebstahlschaden lieg im vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Lörrach (07621/1760) ermittelt.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell