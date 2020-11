Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die beiden Lieferwagen gesehen?

Höhfröschen (Kreis Südwestpfalz) - Maintal (Main-Kinzig-Kreis)Höhfröschen (Kreis Südwestpfalz) - Maintal (Main-Kinzig-Kreis) (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind Anfang Oktober zwei Lieferwagen mit der Aufschrift "FOX" aufgefallen?

Die Fahrzeuge wurden in der Nacht zum Samstag, 10. Oktober 2020, in Zusammenhang mit einem Einbruch in Höhfröschen von einem Firmengelände gestohlen. Am gleichen Morgen stellten Zeugen die beiden Lieferwagen mit Pirmasenser Kennzeichen im hessischen Maintal, im Ortsteil Döringheim fest. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zuvor im Ortsteil Bischofsheim anhielten. Vermutlich wurden die Fahrzeuge zum Abtransport von Diebesgut verwendet. Die Diebe erbeuteten hochwertige Fahrradteile und anderes Zubehör.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Anfang Oktober Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell