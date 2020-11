Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher kommen zum zweiten Mal

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern)Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine 54-jährige Frau in der Waldstraße in Rodenbach ist am Samstag zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit zum Ziel von Einbrechern geworden.

Als die Frau tagsüber nicht zu Hause war, verschafften sich Unbekannte Zugang zu ihrer Wohnung. Die Täter sollen den Geldbeutel entwendet haben. Im Geldbeutel selbst befand sich neben ihrem Führerschein, Personalausweis, Bankkarten auch Bargeld in zweistelliger Höhe.

Der erste Einbruch fand am Freitag, 2. Oktober statt. Laut der Aussage der 54-Jährigen, ließ an dem Tag ihre Tochter die Schlüssel zur Wohnung von außen stecken. Nachmittags fehlten Goldschmuck und Kleingeld in Höhe von 140 Euro.

Die Frau vermutet, dass es sich bei beiden Taten um dieselben Täter handelt, die sich bei der ersten Tat einen Schlüssel nachgemacht haben.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |elz

