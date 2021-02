Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag ist gegen 12:35 Uhr auf der Bentheimer Straße in Höhe der Einmündung zum Vosskuhlenweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer war in Richtung Nordhorn unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und dabei einen entgegenkommenden PKW gefährdete. Anschließend fuhr er in den Nebenraum, kollidierte mit einem Leitpfosten und setzte seine Fahrt fort. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich vermutlich um einen weißen Kia mit Nordhorner Kennzeichen gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 entgegen.

