Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 47 Jahre alter Sprinterfahrer ist am Montagmorgen (05.10.2020) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Auto gegen 08.30 Uhr in der Straße Südheimer Platz in Fahrtrichtung Heslacher Tunnel, auf dem linken der drei Fahrstreifen unterwegs. Als eine 40 Jahre alte Mercedes-Fahrerin, welche auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr, ebenfalls auf die linke Spur wechseln wollte, kollidierte sie mit dem Sprinter des 47-Jährigen. Rettungskräfte kümmerten sich um den schwer verletzten Mann und brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen und teilweisen Straßensperrungen, welche bis etwa 09.45 Uhr andauerten.

