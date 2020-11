Polizei Münster

POL-MS: Polizeikontrolle enttarnt doppeltes und gefährliches Spiel

MünsterMünster (ots)

Am Freitag (13.11., 10 Uhr) kontrollierten Polizisten an der Autobahn 1 auf dem Rastplatz "Plugger Heide" einen Sattelzug mit unzureichender Ladungssicherung. Zudem gab es Unregelmäßigkeiten bei den Lenk- und Ruhezeiten des Fahrers. Der 47-Jährige gab die Nutzung einer fremden Fahrerkarte zu und händigte sie vor Ort aus. Hierbei handelte es sich um die Karte eines Aushilfsfahrers des Unternehmens. Durch die Manipulation umging der 47-Jährige die gesetzlichen Vorschriften und saß deutlich länger am Steuer. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

