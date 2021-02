Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unbekannte zündeln an Grundschule

Nordhorn (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen an der Grundschule Am Roggenkamp ein kleines Feuer gelegt. Sie schoben einen Pizzakarton in den Briefkastenschlitz und zündeten diesen an. In der Schule verschlossen sich durch das Alarmsystem sämtliche Brandschutztüren. Der angerichtete Sachschaden ist gering. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

