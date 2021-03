Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Mindestens zwei Taschendiebstähle bei Netto

Viersen: (ots)

Am Dienstag im Laufe des Vormittags sind zwei Frauen bei ihren Einkäufen bei Netto auf der Ernst-Moritz-Arndt- Straße bestohlen worden. Bislang Unbekannte hatten aus den Handtaschen der Viersenerinnen jeweils die Geldbörse mit Bargeld und Papieren gestohlen. Den Diebstahl haben beide Frauen erst später bemerkt, so dass es keine Hinweise auf die Täter gibt. Die Kripo fragt: Wer hat am gestrigen Vormittag bei Netto eventuell Beobachtungen gemacht, die mit den Taschendiebstählen in Zusammenhang stehen könnten? Einmal mehr appelliert die Polizei: Nehmen Sie zum Einkaufen nur das mit, was Sie wirklich benötigen und tragen Sie Ihre Wertsachen in Innentaschen der Kleidung. Verzichten Sie auf Handtaschen, um ihre Geldbörse aufzubewahren./ah (177)

