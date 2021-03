Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: gestürzte Fahrradfahrerin verletzte sich leicht

Kempen (ots)

Am Dienstag gegen 16.25 Uhr befuhr eine 60jährige Dame aus Tönisvorst mit ihrem Pedelec die Vorster Straße in Kempen. Parallel zur Vorster Straße befindet sich die Maria-Beatrix-Straße. In Höhe des Hauses Maria-Beatrix-Str. 5 kam die 60jährige aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /UR (174)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell