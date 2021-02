Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

Rhein-Neckar-Kreis: Müllfahrzeug verliert Deckel einer Mülltonne und beschädigt Auto

Wiesloch (ots)

Am Dienstag gegen 14:45 Uhr soll auf der B3 in Fahrtrichtung Frauenweiler in Höhe der Müllentsorgungsanlage ein Müllauto einen Deckel einer Mülltonne verloren und ein entgegenkommendes Auto beschädigt haben. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Fahrer des Müllautos bemerkte den Verlust womöglich nicht und fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222 / 5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

