Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Bilanz einer Geschwindigkeitskontrolle an einer Beschwerdestelle

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Erfreut waren die Anwohner in der Sektion Voursenbeck, als die Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes am Ende vergangener Woche ihre Messgeräte in Glabbach an der K 1 aufbauten. Die Messstelle ist aufgrund von Bürgerbeschwerden neu in die Liste unserer Überwachung aufgenommen worden. An der Stelle ist eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h vorgeschrieben. Zwischen 11:15 Uhr und 16:50 Uhr am Freitag passierten 788 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Davon waren 77 zu schnell unterwegs. 69 Eilige können ihren Fehler mit einem Verwarngeld sühnen, acht weitere waren so schnell, dass sie mit einer Anzeige rechnen müssen. Eine Autofahrerin raste mit 128 km/h in die Messung. Sie wird sich während des einmonatigen Fahrverbots und in Anbetracht der zu erwartenden Geldbuße von 240 Euro und zwei Punkten auf dem Konto in Flensburg hoffentlich Gedanken über ihr verantwortungsloses Verhalten machen und zukünftig angemessen unterwegs sein. Ein Autofahrer konnte es sich nicht nehmen lassen, mit Schrittgeschwindigkeit hupend und brüllend sowie beleidigend an unseren Einsatzkräften vorbei zu fahren. Was auch immer er damit ausdrücken wollte, er wird weitere Messungen nicht verhindern. Wir werden wiederkommen!/ah (173)

