Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Der neue Abteilungsleiter der Polizei kommt aus Grefrath

Bild-Infos

Download

Kreis Viersen (ots)

Landrat Dr. Andreas Coenen heißt den neuen Leitenden Polizeidirektor Dietmar Maus willkommen. Am 01. März begrüßte Landrat Dr. Andreas Coenen LPD Dietmar Maus als neuen Abteilungsleiter der Viersener Kreispolizei: "Ich freue mich, dass wir mit ihnen einen kompetenten und erfahrenen Menschen und Polizisten für die Leitung unserer Polizei gewonnen haben", so Dr. Coenen bei der Begrüßung. "Ich freue mich sehr, dass ich nach vielen Stationen in leitender Funktion nun in meiner Heimat die Leitung der Polizei übernehmen darf. Als gebürtiger Niederrheiner sind mir die Menschen und die Strukturen im Kreis sehr vertraut.", so LPD Maus an seinem ersten Arbeitstag. Dietmar Maus ist gebürtiger Krefelder und wohnt seit über 30 Jahren in Grefrath. Er trat 1978 in den mittleren Polizeivollzugsdienst des Landes NRW ein, 1990 schloss er das Studium für den gehobenen Vollzugsdienst erfolgreich ab. Im Jahre 2003 schloss er schließlich das Studium zum höheren Dienst an der Polizeiführungsakademie in Münster ab. Danach war Dietmar Maus unter anderem im Innenministerium sowie beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste an verschiedenen Stellen tätig. Internationale Erfahrung sammelte LPD Maus von 2006 bis 2007, als er bei der "United Mission in Kosovo" beim Neuaufbau der Verwaltungsstrukturen für die innere Sicherheit im Kosovo an leitender Stelle mitwirkte. Vor seinem Wechsel in die Kreispolizei leitete Dietmar Maus die Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz beim Polizeipräsidium Krefeld und stand diesem in Vertretung bis zur Berufung einer neuen Polizeipräsidentin im September 2020 als Behördenleiter vor. Am vergangenen Freitag wurde er im Innenministerium zum Leitenden Polizeidirektor ernannt. /wg(172)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell