Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW beschädigt

Essingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich der Dalbergstraße in Essingen zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Bislang unbekannte Täter trennten fein säuberlich den linken Außenspiegel des am Fahrbahnrand geparkten BMW ab und entwendeten diesen. Es entstand ein Schaden von etwa 350 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Rufnummer 06341-2870 zu melden.

