Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Zeugen gesucht - Pedelec-Sturz könnte auch Unfallflucht gewesen sein

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Sonntag, 21. Februar, war gegen 15.50 Uhr eine 77-jährige Frau mit ihrem Pedelec auf dem Falkenweg in Vorst gestürzt. Sie war dabei schwer verletzt worden. Wir hatten in unserer Meldung 142 darüber berichtet. Zunächst hatte es so ausgesehen, als ob sie ohne Fremdeinwirkung vor den Bordstein gefahren und infolgedessen gestürzt sei.

Die Ermittlungen haben jetzt einen Hinweis darauf ergeben, dass doch noch jemand anderes an diesem Unfall beteiligt gewesen sein könnte. Zur Unfallzeit soll der alten Dame eine Mutter mit zwei Kindern entgegen gekommen sein. Eines der Kinder soll dann die Fahrt der 77-Jährigen gekreuzt haben. Bei dem Versuch, dem Kind auszuweichen sei sie dann gestürzt. Die Mutter und die Kinder sollen ihren Weg fortgesetzt haben, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen nun Zeugen sowie diese Mutter. Wer war zur Unfallzeit am 21. Februar auf dem Falkenweg in Vorst unterwegs und hat möglicherweise die Familie gesehen oder sogar etwas vom Unfallgeschehen mitbekommen? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0./hei (181)

