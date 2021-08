Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Arbeitsunfall

Gutach (ots)

Mit schweren Verletzungen endete am Dienstagnachmittag ein Arbeitsunfall bei einem angrenzenden Waldstück im Sulzbach in Gutach. Einem 52-Jährigen war kurz nach 16 Uhr offenbar eine Handmähmaschine an einem steilen Hang beim Wenden gekippt und fiel auf den Mann. Aufgrund der Verletzungen wurde er nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell