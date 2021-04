Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Angebranntes Essen verlief glimpflich

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Schrievers, 16.04.2021, 18:05 Uhr, Hohlstraße (ots)

Am frühen Freitagabend wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus an der Hohlstraße gerufen. Nachbarn hatten einen Rauchwarnmelder in einer Wohnung im ersten Obergeschoss gehört und die Feuerwehr angerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatte der Bewohner das angebrannte Essen bereits selbst vom Herd genommen. Die Feuerwehr unterstützte lediglich noch bei den Lüftungsmaßnahmen durch die Vornahme eines Hochleistungslüfters. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell