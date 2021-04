Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall, Fußgänger erleidet schwerste Verletzungen

Mönchengladbach-Hardt, 13.04.2021, 22:09 Uhr, Hardter Landstraße (ots)

Am heutigen späten Abend wurde die Feuerwehr Mönchengladbach über den Notruf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw zur Hardter Landstraße alarmiert. Der Fußgänger wurde aus bislang ungeklärter Ursache von einem Pkw erfasst und erlitt hierbei schwerste Verletzungen. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst behandelten den Patienten längere Zeit am Unfallort. Da sich die Einsatzstelle in einem Waldstück befand wurde der Bereich mittels Beleuchtungsgeräten und einem Lichtmast der Feuerwehr ausgeleuchtet. Der Patient wurde von einem Notarzt und einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik nach Krefeld transportiert. Die Unfallaufnahme der Polizei wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr mit leuchtstarken Lichtmasten unterstützt. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Hardter Landstraße voll gesperrt. Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheiten Hardt und Rheindahlen der Freiwilligen Feuerwehr, 2 Rettungswagen und ein Notarzt, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

