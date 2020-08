Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Weshalb werden Autos mutwillig beschädigt? - #polsiwi

Siegen (ots)

Eine Antwort auf diese Frage können nur die unbekannten Verantwortlichen geben, die am Donnerstagabend (06.08.2020) mehrere Autos in der Grafestraße zerkratzt haben. Ihr unheilvolles Werk verrichteten sie in der Zeit von 18 - 20:30 Uhr. Bislang liegen der Polizei 18 Fälle von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen vor. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Um die Vandalen ausfindig zu machen, bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung (Telefon: 0271-7099-0).

