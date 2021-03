Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht Koblenz-Olper-Straße Bendorf

Bendorf (ots)

Am 23.03.2021, im Zeitraum von 07:50 Uhr bis 12:15 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Koblenz-Olper-Straße/B413 in Bendorf. Ein zurzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs. Dabei verlor der flüchtige Verkehrsteilnehmer die Außenverkleidung seines Außenspiegels. Auf Grund der Form und Größe des Plastikteils, dürfte es sich bei dem Fahrzeug um einen Transporter handeln.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bendorf in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell