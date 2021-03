Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl von Heizkreisverteilern

Lahnstein (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, dem 12.03.2021, und Sonntag, dem 22.03.2021, kam es durch bislang unbekannte Täter zum Diebstahl einer hohen Anzahl bereits fest montierter Heizkreisverteiler von einer Großbaustelle in der Straße "Am Rheinquartier". Dort entstehen aktuell mehrere Mehrfamilienhäuser. Es wird nach ersten Ermittlungen angenommen, dass sich die unbekannten Täter für einen längeren Zeitraum in der Baustelle aufgehalten und das Diebesgut anschließend mit einem Fahrzeug abtransportiert haben müssen. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang / zu den unbekannten Tätern machen können bzw. verdächtige Wahrnehmungen festgestellt haben, sich telefonisch oder schriftlich auf hiesiger Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell