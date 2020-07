Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raubüberfall auf Tankstelle

Hamm-Herringen (ots)

Mit einer Pistole bewaffnet überfiel ein maskierter Mann am Montag, 20. Juli 2020 eine Tankstelle an der Dortmunder Straße, unweit der Schmiedestraße. Gegen 00.15 Uhr betrat er die Tankstelle, bedrohte die Angestellte mit einer Waffe und forderte Geld. Er reichte ihr eine schwarze Plastiktüte und befahl ihr, die Einnahmen in die Tüte zu packen. Anschließend flüchtete er in Richtung Schmiedestraße. Der Verdächtige ist zirka 19 Jahre alt, 1,60 Meter groß und hat dunkelbraune, große, runde Augen. Er trug eine blaue Sweatshirtjacke mit weißen Streifen und einem Emblem der Marke Puma, eine schwarze Jogginghose und schwarz/weiße Turnschuhe. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jb)

