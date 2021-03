Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Kobern-Gondorf (ots)

Am frühen Abend des 20.03.2021 kam es in Kobern-Gondorf zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten 4-jährigen Kind. Dieses geriet mit seinem Laufrad vor einen anfahrenden Transporter und wurde überrollt. Das Kind wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Akute Lebensgefahr besteht nicht.

