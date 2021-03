Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Farbschmiererei ist keine Kunst

Boppard OT Buchenau (ots)

Das leerstehende Gebäude eines ehemaligen Supermarktes dient Sprayern bereits seit längerer Zeit als Fläche um ihre Tags und Graffitis anzubringen. In den vergangenen Tagen wurde die Fläche auch für beleidigende Äußerungen genutzt. Diese Schmiererei hat nichts mehr mit Kunst zu tun. In der Nacht vom 18.03. auf 19.03.21 wurden zudem in der Nähe geparkte Fahrzeuge beschmiert und Kleidercontainer umgeworfen. Hinweise nimmt die Polizei in Boppard entgegen.

