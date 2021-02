Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Landkreis Tuttlingen) Beim Parken anderes Auto beschädigt und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (23. - 31.01.2021)

Trossingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend vor einer Woche (23.01.) bis Sonntagmittag (31.01.) hat ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein Auto der Marke Chevrolet gestreift, welches in der genannten Woche am Fahrbahnrand der Ernst-Hohner-Straße vor dem Anwesen Nr. 11 abgestellt war. Bei dem Unfall entstand am Heck des Chevrolets Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannt davon. Die Polizei ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise. Personen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Trossingen (07425 3386-6) oder mit dem Polizeirevier Spaichingen (07424 9318-0) in Verbindung zu setzen.

