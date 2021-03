Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der PI Andernach für das Wochenende vom 19.03.-21.03.2021

Andernach (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fußgänger leicht verletzt

Am Freitag dem 19.03.2021 gegen 13:15 Uhr ereignete sich im Industriegebiet in Mülheim-Kärlich ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. In Höhe des Möbelgeschäfts Roller überquerte eine 47 jährige Koblenzerin den dortigen Fußgängerüberweg und wurde von einem herannahendem PKW erfasst. Sie wurde wie durch ein Wunder nur leicht verletzt, musste aber mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Auffinden von Betäubungsmitteln - Täter flüchten fußläufig

Am Freitag dem 19.03.2021 gegen 18:35 Uhr konnte durch eine Streifenwagenbesatzung eine 3-köpfige Personengruppe festgestellt werden, welche sich am Jugendzentrum in Andernach aufhielten. Bei Erkennen der Streife flüchteten diese fußläufig in Richtung Weißenthurm und konnten auch im Rahmen der Verfolgung nicht mehr eingeholt werden. Bei der anschließenden Nachschau konnte in einem zurückgelassenem Rucksack eine Restmenge an Marihuana, sowie weitere Konsumutensilien aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

Achtung !!! - präparierte Fleischköder in der Gemarkung Kettig aufgefunden

Am Samstag dem 20.03.2021 gegen 09:30 Uhr konnten durch eine aufmerksame Spaziergängerin diverse Fleischbrocken auf einem Feldweg zwischen Kettig und Saffig aufgefunden werden, welche im Innern u.a. mit Nägeln bespickt waren. Die gefährlichen Köder wurden sachgerecht entsorgt. Insbesondere Hundebesitzer werden hier derzeit zur Vorsicht ermahnt.

Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Samstag dem 20.03.2021 gegen 18:20 Uhr konnte in der Ortslage Kruft ein 15 jähriger Rollerfahrer durch die Beamten kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der mitgeführte Roller wurde sichergestellt, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Beschädigung eines PKWs - Wer kann Hinweise geben?

Am Samstag dem 20.03.2021 gegen 18:05 Uhr wurde auf dem Parkplatz Bauhaus in Mülheim-Kärlich durch bislang unbekannten Täter beim Einladen seines eigenen PKWs mit einer Eisenstange die Scheibe der Beifahrertür eines daneben abgestellten PKWs beschädigt. Diese zersplitterte daraufhin. Der Verursacher fuhr dann wohl davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise werden bei hiesiger Dienststelle gerne entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell