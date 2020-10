Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) "Rechts vor Links" Regel missachtet und Unfall verursacht (06.10.2020)

Blumberg (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Leo-Wohleb-Straße / Winklerstraße beschäftigte die Polizei gestern Nachmittag gegen 17 Uhr. Ein 82-Jähriger fuhr mit einem Audi Q3 auf der Leo-Wohleb-Straße und wollte nach links in die Winklerstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 27-Jährigen, der auf der Winklerstraße unterwegs war und von rechts kam. Beim Zusammenstoß blieben beide Fahrer unverletzt. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro.

