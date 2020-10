Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wilflingen

Landkreis Rottweil) Brand in Wilflinger Backhaus

Wellendingen, Wilflingen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist es am Dienstag gegen 10:30 Uhr in Wilflingen in der Zollernstraße zum Brand einer Backhütte gekommen. Das Feuer griff auf eine benachbarte Scheune über, diese und die Backhütte brannten vollständig ab. Durch den Einsatz der freiwilligen Feuerwehren aus Wilflingen, Wellendingen und Rottweil, konnte ein weiteres Übergreifen des Feuers verhindert werden. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

