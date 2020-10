Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrerin bei Unfall verletzt (06.10.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin kam es heute gegen 14.30 Uhr in der Karlstraße. Eine Autofahrerin parkte in der Straße und öffnete die Fahrertüre, ohne sich über den rückwärtigen Verkehr abzusichern. Eine 23-Jährige Radfahrerin prallte gegen die sich öffnende Tür und stürzte auf die Straße, wobei sie sich schwer verletzte. Die junge Frau musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

