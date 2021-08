Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mit Gleitschirm in Baumkrone gelandet

Baden-Baden (ots)

Der Flug mit einem Gleitschirm am Dienstagabend endete für einen 55-Jährigen in einer Baumkrone. Gegen 18.35 Uhr wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Bergwacht und Polizei zu der Örtlichkeit im Merkuriusberg auf Höhe eines Gleitschirmlandeplatzes gerufen. Mangels Aufwind erreichte der Lenker des Fluggeräts offenbar nicht die nötige Flughöhe und geriet nach kurzer Distanz in eine dortige Baumkrone. Der Mittfünfziger konnte von der Feuerwehr mittels Rettungsleine gesichert und glücklicherweise ohne Verletzungen abgeseilt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell